１６日、第１３８回広州交易会に参加した花谷農園の花谷史郎・代表取締役。（広州＝新華社配信／関錦恒）

【新華社広州10月28日】中国広東省広州市で開かれている第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）では、コンパクトな車体、低騒音、二酸化炭素（CO2）排出ゼロのグリーン（環境配慮型）農業機械が外国人バイヤーの注目を集めた。白い電動四輪トラックもその中の1台で、多くの人が足を止めて見入る中、沖縄県石垣市にある花谷農園の花谷史郎・代表取締役も荷台の構造を注意深く観察していた。

グリーン・低炭素が世界的な流れとなる中、グリーンでスマートな新型農業機械・設備に注目する外国人バイヤーも増え続け、中国製造（メード・イン・チャイナ）の国際的な競争力と魅力を反映している。

広州交易会は今回が初めてという花谷氏は「規模の大きさに驚いた。いかに多くの商品が中国から世界へ販売されているかを実感した」と感嘆した様子で語った。石垣市議会議員でもある花谷氏の今回の訪中は、自社のパートナーを探すだけではなく、石垣市の「グリーン農業」転換の道を探るという目的もあった。

１９日、第１３８回広州交易会の会場を見て回る国内外のバイヤー。（広州＝新華社配信）

花谷氏は「中国の野菜と果物はおいしく、生産効率や品質も高い。スマート農業が成功しているからだ」と指摘。中国南の海岸線の気候は石垣島と似ているため、作られている作物も近いとした上で、こうした自然の類似性は両地域の優良品種の交流やグリーン技術の協力に大きな可能性をもたらしているとの見方を示した。

花谷氏は「中国は大規模農業で日本は小規模農業だが、それぞれに強みがある」と強調。日本は中国の高効率・低コストの経験を取り入れ、将来的には「小規模で優れた」モデルを共同で開発し、先進技術をより多くの地域に普及させることができると語った。（黄玫、李慶招、関錦恒）