◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席もこの試合2本目となる本塁打を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。

4―5と1点を勝ち越された直後の7回1死の第4打席、相手4番手・ドミンゲスの初球、97・6マイルの直球をフルスイング。打球が左中間スタンドに着弾すると、大谷はバットを放り投げダイヤモンドを一周しながら絶叫。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、打球飛距離401フィート（約122.2メートル）、打球角度26度を計測する同点アーチに両拳を何度も握りしめて吠え、ベンチに戻っても雄叫びをあげ続けた。

この日は全米中継局「FOXスポーツ」が試合を放送。実況はジョー・デイビス氏、解説はブレーブスやレッドソックス、カージナルスで活躍し通算213勝を挙げた殿堂入りの名投手・ジョン・スモルツ氏が務めた。

デイビス氏は「ショウヘイ・オオタニ！」と大絶叫。スモルツ氏は「球場の観客の反応が、その全てを物語っています」とスタジアムの熱狂ぶりを伝えた。

第2戦の第4打席から5打席連続安打。3回1死の第2打席ではシャーザーの内角高めの直球を完璧に捉え、右翼ポール際へ今WS2本目、PS7本目となるソロアーチを放っており、PS通算では10本目で松井秀喜と並んで、日本選手最多タイ記録となった。