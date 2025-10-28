【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、爆速打→警備員たちが逃げる

10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の爆速ヒットが話題となっている。

1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭の1番・大谷は、先発右腕“マッドマックス”シャーザーとの対戦となったが、初球、外角高めに投じられた95.1マイル（約153.04km/h）の速球を積極的に打って出てファウルとなると、2球目、内角やや低めに投じられた79.2マイル（約127.46km/h）の緩いカーブを鋭く振り抜き、打球は凄まじい音とともに、低弾道で右方向へと飛ぶ長打性のライナーに。これがライト線いっぱいへと落ちて球足速く転がり、警備スタッフたちが大慌てで退避する中、大谷は俊足を飛ばして一塁を蹴り、悠々二塁へと到達。チームに先制の好機をお膳立てする2ベースとなった。打球速度113.8マイル（約183.14km/h）、こうした大谷の“爆音＆爆速ヒット”に、ファンからは「速すぎ」「いきなりこれ」「警備員さん危ねえw」「危険すぎる」「音エグい」「逃げ惑う警備員さんたちw」「めっちゃ逃げてるw」「しっかり振れてるわ」「無双モードやろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、しばしば話題となる打球速度に加え、その打球音に注目が集まることも。そうした意味でいえば、1勝1敗のタイで迎えた本拠地での大事な一戦で、レジェンド右腕・シャーザーからいきなり放ったこの一打、ドジャース打線全体を勢いづける長打であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



