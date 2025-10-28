【ブンデスリーガ】シュツットガルト2ー1マインツ（日本時間10月27日／MHPアレーナ）

【映像】爆速ダッシュ→ボール回収した瞬間

マインツの佐野海舟が、審判のファウル判定に不服そうにアピールした。

日本時間10月27日、ブンデスリーガ第8節、マインツはアウェイでシュツットガルトと対戦。1点を追いかける終盤、日本代表MFが果敢なプレーでチャンスを生み出しかけた。

先制したものの、1―2と逆転を許していた82分のことだ。シュツットガルトが自陣でセカンドボールを拾うと、ボールを持ったティアゴ・トマスが右に持ち運んでさらに右サイドに展開しようと試みると、それを阻止しようと突如、その場に現れたのが佐野だ。

背番号6は、トマスのボールタッチがやや右に大きく流れた瞬間、ボール奪取のチャンスとばかりに一気に加速。そのままボールに詰めて、トマスとほぼ同時にボールにアタックした。

これにより2人は転倒してしまうが、佐野はすぐに立ち上がり、攻撃を再開しようとボールを追いかける。しかし、直後に審判の笛が吹かれると、佐野は両手を挙げ、その腕を振り下ろして不服そうなジェスチャー。絶好のチャンスを逃したことに不満そうだった。

これには解説・川勝良一氏も「いやー、今のいいチャージしましたけどね」「ボールに行っていますけどね」と佐野を擁護。さらには「先に体を戻す復元力、見ていてそのものが早いですよね」と、佐野の身体操作やフィジカルの強さにも言及し、改めて称賛していた。

結果的に、このシーンではファウルとなってしまったものの、佐野はこの試合でも両チームで最多タイとなる11回のデュエル勝利を収めるなど存在感を示した。チームはそのまま1―2で敗れてしまったものの、佐野はフル出場でチームに貢献し続けている。

（ABEMA／ブンデスリーガ）