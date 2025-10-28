二宮和也「オフィスにの」に所属タレントが増える可能性に言及「なかなか大変」

10月26日放送のBAYFM『BAY STORM』にて、嵐・二宮和也が、自身の個人事務所「オフィスにの」に所属タレントを増やす際の懸念を明かした。

番組で事務所の話題になると、二宮は所属タレントについて、「増やしたいなとは思いますよ」「（増やし方は）オーディションって感じでも、やっぱないじゃん。面接ぐらいなんじゃない、たぶん、やっても」と話しつつ、「なんていうんでしょう。なんか、どちらかというとエージェント会社というか…」とタレントに仕事の紹介をしてみたいと説明。

その上で、「所属タレントを増やすってなるとさ、なかなか大変じゃないですか」「例えば仕事の合間にぱーやん（マネージャー）とご飯食べるとかっていう時もさ、会社のお金（経費）でさ、食べながらああだこうだ言うわけですよ」「もう1人仮に入ってきたとして。スーパースターがね。すごい働いて、頑張ってくれてる、会社がどんどん大きくなるっていった時に、急に飯食いづらくなるみたいな」「スーパースターが稼いでるお金でもあるから、そこは、急に」と、自身の考え方を明かしていた。