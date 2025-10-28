髪ゴムを見つけて得意げに持ってきた豆柴さん。まさかの可愛すぎる行動は記事執筆時点で214万回以上再生され、「ドヤ顔たまらん」「天使すぎる」「最後w」など多くのコメントが寄せられています。

【動画：『ヘアゴム落ちてたよ』と持ってきた犬→受け取ろうとした結果…あまりにも可愛い『まさかの行動』】

髪ゴムを見せびらかしてくるワンコ

Instagramアカウント「shibadog_tora」に投稿されたのは、飼い主さんに髪ゴムを自慢しにきた豆柴「とら」くんの様子です。

とらくんは、何か“いいもの”を見つけると、誇らしげに飼い主さんへ見せにくるのが日課なのだそう。この日もどこからか髪ゴムを見つけてきて、「見て見て～♪」と言わんばかりの表情で登場しました。

飼い主さんが「ちょうだい」と声をかけてみると─？

健気すぎる行動に胸キュン

お気に入りのものだと渡してくれないパターンもあるそうなのですが、どうやらとらくん、「髪ゴムはあげてもいいもの」判定をしたようです(笑)

咥えたまま飼い主さんの前までやってきて、そっと渡そうとした瞬間──ぽとり。思わず落としてしまいました。

でもとらくん、ここで終わりません。すぐに拾い直して、もう一度チャレンジ！

今度は飼い主さんが差し出した指に、そっと髪ゴムをかけてくれたそうです。なんとも健気なその気遣いに胸がキュンとしてしまいます…！

天使のような行動もつかの間…（笑）

「お利口さんだね～」と褒められると、キラキラしたおめめで嬉しそうに見上げるとらくん。まん丸な瞳に、舌をちょこんと出した表情があどけなくて、まるで天使のような可愛らしさです。

……と思った次の瞬間、「ぐぅげぇっ」と豪快なゲップ(笑) ほんわかした空気が一瞬で笑いに変わる、まさかのオチなのでした。

そして最後は、「髪ゴム渡したよ、おやつは？」とでも言いたげな表情で飼い主さんをじーっ。

この後、大好物のガムをしっかりゲットしたそうです。きっと“いいものを持ってきたらご褒美がもらえる”とわかっているのかもしれませんね(笑)

この動画はInstagramで214万回以上再生され、話題に！コメント欄には「持ってきたときのドヤ顔可愛すぎる」「なんてお利口さんなの！」「たまらん」「最後のゲップ笑ったw」など、癒しと笑いの声がたくさん寄せられました。

Instagramアカウント『shibadog_tora』さまでは、癒し系豆柴、とらくんの日常の様子がたくさん投稿されています。“見せびらかしシリーズ”では、お気に入りすぎて渡してくれないパターンも見ることができます(笑)気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibadog_tora」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。