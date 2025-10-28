「君はとんでもないバケモノだ！」止まらない4安打3打点！大谷翔平がPS8号アーチ 1試合2発で同一年PS球団本塁打記録に並ぶ
大谷の打棒が止まらない(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間10月27日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。4−5で迎えた7回一死の第4打席で左中間席へポストシーズン8号本塁打を放った。
【動画】勢いが止まらない！ゲレーロJr.の目前で…大谷2発目の豪快アーチ
打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発で5−5の同点となった。
大谷はドジャースの同一年のポストシーズンではコーリー・シーガー（2020年）の8本塁打に並ぶ球団記録となった。『ドジャース公式X』は「ショウヘイ・オオタニ、君はとんでもないバケモノだ！」と表現し、驚きの投稿をした。
大谷は初回の第1打席で右翼線へのエンタイトル二塁打で出塁すると、1−0で迎えた3回一死の第2打席は、メジャー通算221勝を挙げ、サイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザーからポストシーズン7号本塁打を放った。6球目の高め153キロフォーシームを打ち砕いた。
2−4で迎えた5回一死一塁の第3打席は2番手で登板した左腕のメーソン・フルハーチから左中間を破る適時二塁打を放ち、この試合4安打3打点でチームをけん引している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
