あいのり・桃、息子の初職業体験に感動「20年後の姿を想像して…うるうる」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が26日に自身のアメブロを更新。息子たちと初めて職業体験型テーマパーク『キッザニア』を訪れた際の出来事をつづった。

この日、桃は「初めての、キッザニア！」と報告し「私たちは第二部、そして色々調べてたら16時〜19時までの3時間ポッキリパックがあったので、それにしましたー！！」と説明。しかし、到着時には長蛇の列ができており、夫の体調も万全でなかったことから「もう我々は頑張らない初めてのキッザニアにすることにしました。笑」と、無理をしない方針で楽しむことにしたと明かした。

入場後は人の多さに「人の量がやばい！！！」と驚いた様子でコメント。人気の職業体験はすでに予約で埋まっていたものの「無事、1番やりたがってた消防士の予約がとれた…！！！」と安堵。しかし、次男が「パパとママと一緒に消防車のりたい」とぐずり始めてしまったといい「スタートからなかなか大変でした…」とつづった。

続けて更新したブログでは、次男が「戦闘不能状態になってしまった」ため、長男が1人でガソリンスタンドの職業体験に挑戦したことを報告。「受付も子供だけで基本やらなきゃいけないので、離れたとこで見てて、ちょっとハラハラ。笑」と見守っていたものの「4歳のたろ、無事できましたー」と安堵した様子でつづった。

制服を着て職業体験に励む長男の姿に、桃は「しっかりお仕事できていましたーーなんか、20年後の姿を想像してしまって…うるうる」と感動した心境を吐露。自身の初アルバイトが高校3年生の時のケーキ屋だったことにも触れ「ここのケーキと焼き菓子、ほんっっっとにおいしかった」とつづり、ブログを締めくくった。