上田綺世よ、嫌な奴になれ――バロンドール３度受賞の英雄が感じる物足りなさ「11点中５、６点は押し込むだけ」
期待が大きい分、より活躍が求められる。
現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛が所属する首位のフェイエノールトが、勝点３差で２位のPSVとホームで対戦。２−３で接戦を落とした。
11ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は、渡辺と共にフル出場。再三チャンスを迎えたが、仕留めきれず、大注目の首位攻防戦では不発に終わった。
現地メディア『AD』によれば、バロンドールを３度受賞したオランダ代表のレジェンド、マルコ・ファン・バステン氏が日本代表FWにずばり言及。「彼に対する称賛は多く見受けられるが、『毎試合得点する』という印象は抱いていない」と語った。
「彼は優れた選手であり、私の印象では好青年だが、PSV戦では彼のプレーを楽しめなかった。オランダの得点王なら、このような試合で結果を出す必要がある」
自身もストライカーとして活躍した60歳は、物足りなさを感じているようだ。
「彼はとても感じが良く、優しい青年だと思うが、ストライカーは嫌な奴でなければならない。彼は11ゴールを決めているが、そのうち５、６ゴールは押し込むだけだ。フェイエノールトには、本当に違いを生み出す選手が必要だ」
２連覇中のライバル相手には違いを生み出せなかった。上田は“真のエース”になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
