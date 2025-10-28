【バレーボール】「女子Ｕ１６アジア選手権」に臨むメンバーが決定　高校生３人・中学生９人の編成　大阪の金蘭会や東京の八王子実践中など全国から期待の有望選手が集結

ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、１１月１日（土）からヨルダンのアンマンで開催される「２０２５女子Ｕ１６アジア選手権大会」に臨む女子Ｕ１６日本代表チームの１２人の選手を発表しました。



２０２６年に予定されている「女子Ｕ１７世界選手権大会」への出場権がかかった今回のアジア選手権。世界大会への参加資格を持つ２０１０年１月１日以降に生まれた選手達が召集されました。



注目のメンバーには大阪・金蘭会高校１年の水野加菜選手や、キャプテンを務める秋田北高校の伊東花優選手など強豪校の選手が集結。





中学生からは、川口小雪選手（東京・八王子市立みなみ野中）など全国から有望選手がメンバー入りを果たしました。１６か国が参加する大会（サウジアラビアとレバノンが出場辞退したため１４か国）は１１月１日開幕。Ｂ組の日本はイラン・フィリピン・サウジアラビア（サウジアラビアが辞退したため３チームとも不戦勝扱い）との予選ラウンドを戦った後、上位２位に以内に入れば１位から８位までを争う２次ラウンドに進出。予選ラウンドＤ組（チャイニーズタイペイ・タイ・オーストラリア・インド）の上位２チームとの２次ラウンドを勝ち抜けば準決勝進出が決定。上位４チームに与えられる来年のＵ１７世界選手権の出場権を獲得します。最終順位が決定するファイナルが行われるのは１１月８日（土）。２０２３年に行われた第１回のアジア選手権では、見事に初代王者に輝いた女子Ｕ１６日本代表。再びアジアの盟主となり世界への扉を開くことができるのか、日の丸を背負う若き代表選手たちの活躍に期待です。■２０２５女子Ｕ１６アジア選手権大会 日本代表出場選手（１２名）（背番号、氏名、所属、ポジション、身長）１ 水野加菜 （金蘭会） ＭＢ １７８２ 川口小雪 （八王子市立みなみ野中） ＭＢ １７７３ 野崎音色 （御坊市立名田中） ＭＢ １７７５ 中川礼菜 （金沢商業） ＯＨ １７６６ 伊東花優 （秋田北） ＯＨ １７４ ◎７ 早坂理南 （山形市立第三中） ＯＨ １７２８ 杉本蓮 （金蘭会中） ＯＨ １７２９ 高橋美心 （上田市立第五中） ＯＨ １７０１０ 高橋陽香 （文京学院大女子中） Ｓ １７２１１ 井上奈々帆 （札幌大谷中） Ｓ １７１１２ 小野花結 （金蘭会中） Ｌ １６０１３ 中谷音遥 （八王子実践中） ＯＨ １７２■ポジションＯＨ＝アウトサイドヒッターＭＢ＝ミドルブロッカーＳ＝セッターＬ＝リベロ◎＝キャプテン■参加１６チーム（予選ラウンド組分け）Ａ組 ヨルダン・ウズベキスタン・レバノン（※）・ホンコンチャイナＢ組 日本・イラン・サウジアラビア（※）・フィリピンＣ組 中国・カザフスタン・カタール・韓国Ｄ組 チャイニーズタイペイ・タイ・オーストラリア・インド※出場辞退■予選ラウンド日程（日本戦）時間は現地時間１１月１日（土） 日本 対 フィリピン １８時１１月２日（日） 日本 対 サウジアラビア（※サウジアラビア出場辞退のため日本の不戦勝）１１月３日（月） 日本 対 イラン １８時