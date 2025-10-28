「2026年まで彼を起用できないだろう」インテル戦で負傷交代。ベルギー代表MFの“長期離脱”を現地メディアが報じる「元シティのスターは最低でも…」
代表キャップ111を誇るベルギー代表MFが長期離脱を強いられたようだ。
現地10月25日に行なわれたセリエA第８節で、昨季王者のナポリはインテルと本拠地ディエゴ・アルマンド・マラドーナで対戦。３−１で勝利を収めた。
33分にケビン・デ・ブライネのPKで先制すると、54分にはスコット・マクトミネイが豪快なボレーシュートでネットを揺らしてリードを広げる。59分にハカン・チャルハノールのPKで１点を返されるも、67分にアンドレ・アンギサが見事な単独突破から３点目を奪い、突き放した。
公式戦３試合ぶりの白星で首位に浮上したナポリ。しかし、この試合でキーマンが無念の負傷交代。先制弾のデ・ブライネがPKを蹴った際に右足の太もも裏を痛め、37分にピッチを退いた。後半はベンチで戦況を見守った。
クラブは27日に怪我の詳細を発表。全治期間は明かされていないが、検査の結果、右大腿二頭筋に深刻なダメージがあるという。
34歳MFは今夏、約10年間在籍したマンチェスター・シティからフリーでナポリに移籍。期待の新戦力として活躍が期待されていたものの、しばらくは戦列を離れることになりそうだ。イタリアの国営放送局『Rai』は「クラブは離脱期間を明かしていないが、元シティのスター選手であるデ・ブライネは最低でも３か月は欠場する見込みだ。アントニオ・コンテ監督は、2026年まで彼を起用できないだろう」と伝えた。
王者に早くも試練が訪れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
