部屋には約３１ｋｇのドライアイス…徳島大学の学生「酸素欠乏」で死亡　停電に備え試薬を低温に保つため搬入　学生発見時には完全に気化

徳島大学の研究棟で、学生が酸素欠乏で死亡したことについて大学が会見を開き、部屋では試薬を冷やすためにドライアイスを使用していた、と発表しました。



１０月２０日、徳島大学・医薬創製教育研究棟の低温培養室で、特別研究学生の岡本将志さん（２７）が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。死因は酸素欠乏でした。



大学は会見で当時、岡本さんが発見された部屋では、翌日の停電に備えて試薬を低温に保つためのドライアイスが約３１ｋｇ搬入されていたことを明らかにしました。一気に気化した場合の二酸化炭素の量は、部屋の容積の５０％を超える量で、岡本さんの発見当時は完全に気化し、なくなっていたということです。



（徳島大学大学院・薬学研究科 小暮健太朗科長）「ドライアイスを入れているということが、研究室の教員、および学生には周知されていませんでした。貼り紙などもされていませんでした」



大学にでは、ドライアイスの使用について届け出は求めておらず、把握していなかったということです。