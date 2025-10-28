「お兄ちゃん初めての妹抱っこ」人気YouTuberのモデル妻、息子＆娘の2ショット公開「すっかりお兄ちゃんの顔」
モデルの大森みちさんは10月27日、自身のInstagramを更新。子どもたちのきょうだいショットを披露しました。
【写真】大森みちのかわいい子どもたち
また、夫で人気YouTuber「ハイサイ探偵団」のひっちゃんが娘にミルクを飲ませる姿や、家族全員の手を娘の手に添えた心温まるショットなども公開。
ファンからは、「可愛すぎる」「すっかりお兄ちゃんのお顔になってますね」「新生児なんて可愛いの〜〜」「お子様のこれからの成長楽しみですね」「ちびっちゃそもすっかりお兄ちゃんの顔ですね！」「いゃ〜なんか一気に長男ちゃんがおにぃちゃんに見ぇますね」との声が寄せられました。
「お子さまのこれからの成長楽しみですね」大森さんは「お兄ちゃん初めての妹抱っこ」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。2歳の息子が18日に生まれたばかりの妹を膝に抱く姿です。動画でも“お兄ちゃん”になった息子が妹の頭をそっとなでる愛らしい様子が収められています。
第2子出産を報告22日には「3334gの女の子を無事に出産致しました」と、娘の出産を報告していた大森さん。ファンからは、「おめでとう」「お疲れさまでした」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)