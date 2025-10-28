アマゾンジャパン（Amazon.co.jp）は、「Prime Video（プライム・ビデオ）」で、フィラデルフィア・イーグルス対シカゴ・ベアーズ戦を「Black Friday Football」として配信する。配信日時は11月29日5時～。

本配信は、アメリカ合衆国のプロアメリカンフットボールリーグ「NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）」とのグローバル締結により実現した。「Black Friday Football」は、プライム会員登録不要で視聴できる。

このほか、バスケットボールなどの試合の配信も予定されている。配信日時は、PGA ツアー「スキンズゲーム」が11月28日23時、「Black Friday Football」プレゲームが11月29日4時45分、「Black Friday Basketball」ミルウォーキー・バックス対ニューヨーク・ニックス戦が11月29日9時、「Black Friday Basketball」ダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・レイカーズ戦が11月29日12時から配信される。