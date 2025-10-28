「うっ美しい〜」人気ロックバンドメンバー、北川景子との2ショット公開「ついにツーショットが見れた！」
ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太さんは10月24日、自身のInstagramを更新。俳優の北川景子さんと一緒に撮影したショットを披露しました。
【写真】渋谷龍太＆北川景子のツーショット
コメントでは「のわーーーーー！！ついにツーショットが見れた！」「うわぁー素敵です︎」「昔から憧れていた北川景子さん」「かわいいよおー！！！！！」「2人とも素敵」「ぶーやんかっこいいし、北川さん綺麗」「お二人の笑顔がとっても素敵なお写真」「うっ美しい〜」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「昔から憧れていた北川景子さん」渋谷さんは「北川景子さんと対談させて頂きました」とつづり、1枚の写真を載せています。11月28日公開予定の映画『ナイトフラワー』で共演した北川さんとのツーショットを披露。2人ともピースサインで、笑顔が特徴的です。
ライブショットも公開21日には「一昨日、青森県はリンクステーションホール青森にオンステージ」と、ライブ中のショットを披露した渋谷さん。他にも、オフショットを多数公開しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
