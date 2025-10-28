高市首相はアメリカのトランプ大統領と対面では初となる首脳会談を行い、日米同盟をさらに強化する方針などを確認しました。

トランプ大統領の狙いについて、山崎大輔・NNNワシントン支局長に聞きます。

トランプ氏は会談の冒頭で、日本の防衛力強化と関税合意についてふれました。今回の会談で、トランプ氏が防衛費の増額や関税合意の確実な実行を求めるとみられます。

トランプ氏は会談の冒頭、報道陣の前で他の首脳とのやりとりを見せてアピールの材料として使っています。トランプ氏が冒頭、どのような態度で臨むのかがポイントでしたが、落ち着いた様子で、不規則発言もなく、高市首相への気遣いをみせた形です。

トランプ氏は、蜜月関係を築いた安倍元首相にふれ、高市首相に祝意を示したことが印象的でした。

ただ、会談の冒頭で、しっかり自らの関心事項にふれてきました。日本の防衛力の強化やアメリカの防衛装備品の購入。そして、日米の関税合意です。会談でトランプ氏は、防衛費の増額を求めてくる可能性があります。

また、日米関税合意で日本が約束したおよそ80兆円の対米投資についても具体的にどんな投資を行うのか、高市氏に説明を求めるとみられます。