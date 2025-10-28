28日（火）北海道は大雪や吹雪になりそうです。太平洋側は晴れてもヒンヤリ。

＜28日（火）の天気＞

オホーツク海には発達した低気圧があり、日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北海道では前日から風が強まり、夕方にかけて暴風に警戒が必要です。上空の寒気の影響で、午後も北海道では雪やみぞれが横殴りに降り、内陸部では大雪になるところがありそうです。交通障害に十分注意してください。

東北日本海側や北陸でも冷たい雨が強まり、山では雪になる見込みです。大気の状態が不安定で、落雷や突風にも注意が必要です。一方、関東〜九州は引き続き晴れますが、寒気が下りてくるため、日差しがあってもヒンヤリした空気になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に前日より大幅に低く、11月上旬〜中旬並みのところが多いでしょう。北風が冷たく感じられそうです。

札幌 7℃（-8）

仙台 15℃（-5）

新潟 16℃（-4）

東京 21℃（-3）

名古屋 19℃（-3）

大阪 19℃（-3）

鳥取 17℃（-3）

高知 23℃（-1）

福岡 18℃（-4）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

29日（水）も晴れてヒンヤリ。30日（木）は太平洋側からゆっくり下り坂となりますが、気温は上がって過ごしやすくなるでしょう。31日（金）は太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。沖縄は11月1日（土）にかけてくもりや雨の日が続きそうです。

■北日本・東日本北海道は29日（水）にかけて雪や強い風に注意が必要です。関東や東海は引き続き晴れますが、東京の最高気温は16℃と日中も寒く感じられそうです。30日（木）は広く晴れますが、31日（金）は下り坂で、11月1日（土）にかけて広い範囲で荒れた天気になるおそれがあります。