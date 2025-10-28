誕生日の飾りつけで“奇跡の並び”発生！11万いいね「パパが進化してる」「センス最高」【ママリ】

11万いいね！誕生日のアルファベット並べ替えたら…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

みぃ(©︎miitan_0719)さんの投稿です。夫と娘さんの誕生パーティのため、アルファベットで「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンを飾りました。片付ける前に並べ替えて遊んでみることにしたそうなのですが、できあがったのは何とも強そうなワードでした。





これを見たら思わず笑ってしまうはず。

©︎miitan_0719

娘と旦那の誕生日も終わったので片付ける前に遊びました

娘さんと夫の誕生日が終わり、役目を終えたバルーン。そのまま片付けてしまうのではなく、ちょっと遊んだ結果「HYBRID PAPA」なるワードが完成したよう。「ハイブリッドパパ」がどんなパパなのかよくわかりませんが、バルーンのメタル感も相まって、とても近未来的な感じがしますよね。



この投稿に「強そう」「進化系ですね」といったリプライがついていました。ただ片付けると捨てるしかないものでも、こうやって少し遊んでみると、笑顔のもとになるのですね。日常を楽しむママのひらめきが詰まった、わくわくする投稿でした。

シュール！2歳児の保育参観、母の姿に1000いいね！

bigblue(＠fourleavesO423)さんの投稿です。わが子が保育園で過ごす様子は、親としてとても気になるところ。日ごろから連絡帳や先生からの報告で様子を聞くことはあっても、できれば自分の目で子どもの様子を見てみたいと思うのではないでしょうか。



園によってさまざまな形での保育参観があると思いますが、bigblueさんの子どもの通う園では、どうやっても保護者が不審者に見えてしまう方法だったそう。仕方ないとはいえ、その光景はなかなかシュールなものでした。

©︎fourleavesO423

©︎fourleavesO423

2歳児の保育参観とは…



園児に気づかれないように目張りされた窓の隙間から覗き込むのである



まるで不審者

園児に気付かれないようにこっそり窓からのぞく母。その怪しさ満点な光景は、シュールさに笑いがこみあげてきそう。この時、お子さんは楽しくパズルをしていたそうです。



わが子の自然な様子を見るためにはこれが一番なのかもしれませんが、覗かれていることに気づかれないように注意が必要。バレないように配慮しながら保育参観する一生懸命な姿が伝わってきました、



この投稿には「不審者すぎる」というコメントや「うちもありました」と懐かしむリプライも。年齢が低いクラスではよくあることのようですね。親としては子どもの姿をじっくり見たいと思うものですが、子どもの自然な姿を見るためには、時に不審者のような状況になることも必要なのかもしれません。



ちょっと不審な保育参観も、すべて子どもたちのため。親としては気を使う保育参観だったかと思いますが、生き生きとした自然な姿を見ることができて良かったですね。こんな風にひっそりとお子さんの姿を見守るパパやママが、たくさんいることも想像でき、心が温まるエピソードでした。

冬で良かった…やらかしたママの首元に8万いいね！

まう～🚺TL追えてない(©︎mau__mtn)さんの投稿です。1歳の娘にスタイを拒否されたまう～さん。「ママがつけちゃうからね！」と言ったはいいものの、それを忘れて職場へと行ってしまったようで…。

©︎mau__mtn

こちらスタイイヤイヤ娘に「じゃあいいよ‼️ママが付けちゃうからね‼️ほら付けちゃったよ‼️😡」してそのまま忘れて職場までたどり着いてしもうた母。冬でよかった。

娘さんはスタイを拒否したので、まう～さんは仕方なく「じゃあいいよ！」と言い、代わりに付けて見せたそう。それでも娘さんはスタイを付けてくれませんでした。その後まう～さんは、うっかりスタイをしたまま、職場にたどり着いてしまったのです。しかし、よく見ると、かわいらしいスタイと服の色が合っていて、ちょっとおしゃれに見えるかも。



この投稿には「かわいい」「お似合いです」というリプライが。他には、スタイをつけたくなるために、好きなシールを貼るなど、保育士さんからのアドバイスもあり、温かいリプライ欄となっていました。



忙しい親は、ときどき心や体がエラーを起こすかのように、まさかの失敗をすることがありますよね。頑張る親たちへのエールにも思えて、元気をくれる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）