¿ÈÄ¹115Ñ¥â¥Ç¥ë¡¦¸åÆ£¿ÎÈþ¡¢1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡¡ÀèÅ·À¤ÎÆð¹üÌµ·ÁÀ®¾É¤Ë¤è¤ê115cm¤È¤¤¤¦Äã¿ÈÄ¹¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£¿ÎÈþ¤¬¡¢1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²æ¤¬»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î³¤¤òÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢IKEA¤Ç²æ¤¬»Ò¤ÈÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯10·î25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤ÄÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹ #Æð¹üÌµ·ÁÀ®¾É #À¤³¦¾®¿Í¾É·¼È¯¥Ç¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤ ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë