「実家に帰らせていただきます」妻の書き置き→ラスト一文に10万いいね「まさかの」「書き方！w」【ママリ】

「実家に帰らせていただきます」追記に“ホッ”

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、NEWFROG｜洗車＆コーティング専門店(@NEWFROG_kakeru)さんの投稿です。現在ではスマホでの連絡が便利になりましたね。しかし家族へのちょっとした用事などには書き置きも良いかもしれません。投稿者は奥さんからの書き置き『実家に帰らせていただきます』を見つけヒヤリとするも…？平和なご夫婦のエピソードです。

カラフルにしたりイラストも付けたり、温かみがあるのが手書きの良さですよね。





投稿者・NEWFROG｜洗車＆コーティング専門店(@NEWFROG_kakeru)さんは、奥さんからの書き置き『実家に帰らせていただきます』を見つけヒヤリとするも…？書き方が招く誤解に爆笑の、平和なご夫婦のエピソードです。

妻が家を出ていきました



夜には帰るそうです

「実家に帰らせていただきます」というと、ドラマなどでも不穏な展開として使われますが…？右下に小さく書かれた「夜には帰ります」とかわいいカエルのイラストで、ただの平和な家族連絡だということがわかってほっこり。



この投稿には「今日の夜とは書いてませんね😰」「こういうおふざけやりたくなる」といったコメントが寄せられていました。



NEWFROG｜洗車＆コーティング専門店さんは、この投稿の万バズを記念して奥様と焼き肉に出かけられたそうです。

日ごろの信頼関係があるからこそ、こうしたドッキリや冗談はお互いに笑いあえて楽しいですよね！かわいらしい奥様のいたずらにほっこりさせられる投稿でした。

