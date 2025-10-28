桃井かおり、夫リクエストの手料理披露「食器がおしゃれ」「仲良し夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の桃井かおりが10月25日、自身のInstagramを更新。夫のリクエストに答えた料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「どこで買えるの？」「中華料理にぴったり」おしゃれ食器に盛られた手料理
桃井は「庭のパクチの実、紫蘇、茗荷で大根漬けてたら 中華粥食べたいな〜とツレが言う」と夫の一言からメニューを決めたと綴り、中華粥のショットを公開。色鮮やかな花柄の中華食器で統一された食卓を公開した。
この投稿には「夫の要望に応える桃井さん可愛い」「仲良し夫婦」「憧れ」「美味しそう」といった声や「素敵」「食器がおしゃれ」「どこで買えるの？」「中華料理にぴったり」など色鮮やかな食器への反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆桃井かおり、夫のリクエスト中華粥ショット公開
◆桃井かおり、おしゃれ食器で手料理披露
