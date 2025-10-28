中川翔子「久しぶりにメイク」双子との3ショット披露「共感」「3人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの中川翔子が10月27日、自身のInstagramを更新。久々のメイクに感激する姿を投稿し、話題になっている。
【写真】40歳タレント「久しぶりにメイク」双子との3ショット
◆中川翔子、久々のメイクに「アガる」
中川は「伊藤潤二先生ご夫妻からいただきました いましか着られないちいさい可愛い服いっぱい」と綴り、双子を抱く写真を公開。「母は久しぶりにメイクをしました」とメイク姿も披露し「やっぱりコスメ買うってアガる！！」とコメントしている。
◆中川翔子＆双子の息子の姿に反響
この投稿にファンからは「3人とも可愛い」「目鼻立ちはっきりしてる」「将来有望」「どんどん成長してる」などといった声や「母の顔になってる」「綺麗」「メイクでテンション上がるの共感」「母もおしゃれしたいよね！」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
