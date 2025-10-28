杏「チェンソーマン」レゼの直筆イラストが「上手すぎる」「細かく描かれていて凄い」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の杏が10月26日、自身の公式Instagramを更新。人気キャラクターを描いた直筆のイラストを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳パリ在住女優「上手すぎる」直筆イラスト
杏は、映画「チェンソーマン レゼ篇」が「フランスでも公開中」とつづり「IMAXで観て本当に良かった」と報告。映画を見た杏は「ついついお絵描き」と記し、チェンソーマンの登場人物であるレゼのイラストを披露している。
この投稿に「絵が上手すぎる」「レゼの表情が素敵」「何でも出来る美女」「ペンでここまで描けるなんて」「細かく描かれていて凄い」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
