»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¡¢»Ð2¿Í¤È¤Î¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×²¾Áõ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇÛÌò´°àú¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡Û»ÒÌò¤ÎÁÒÅÄ±Íçý¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ëInstagram¤¬¡¢10·î27Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£ÁÒÅÄ»ÐËå¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾±à»û¤µ¤ó»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡×3»ÐËå¤Ç¥¤¥«¥²¡¼¥à²¾Áõ
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤¨¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Í¤§¤ÍÃ£¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ô¥¤¥«¥²¡¼¥à¤Î²¾Áõ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£²«¿§¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤Æ¡¢¥è¥ó¥Ò¿Í·Á¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö²¾Áõ¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥²¡¼¥à»²²Ã¼Ô¤ÎÎÐ¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿»Ð¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´Ú¹ñÈÇ¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»°»ÐËåÃçÎÉ¤·¡×¡Ö°áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÇÛÌò´°àú¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÒÅÄ¤Ï2020Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£2024Ç¯7·î´ü¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Â¼±é¤¸¤ëÆï¸«½ÓÄ¾¤ÎÌ¼¡¦Æï¸«¥ë¥«Ìò¤òÌ³¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾±à»û¤µ¤ó»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡×3»ÐËå¤Ç¥¤¥«¥²¡¼¥à²¾Áõ
¢¡ÁÒÅÄ±Íçý¡¢º£Ç¯¤Î²¾Áõ
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤¨¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Í¤§¤ÍÃ£¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ô¥¤¥«¥²¡¼¥à¤Î²¾Áõ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£²«¿§¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤Æ¡¢¥è¥ó¥Ò¿Í·Á¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö²¾Áõ¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥²¡¼¥à»²²Ã¼Ô¤ÎÎÐ¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿»Ð¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´Ú¹ñÈÇ¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÁÒÅÄ±Íçý¤Î²¾Áõ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»°»ÐËåÃçÎÉ¤·¡×¡Ö°áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÇÛÌò´°àú¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÒÅÄ¤Ï2020Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£2024Ç¯7·î´ü¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Â¼±é¤¸¤ëÆï¸«½ÓÄ¾¤ÎÌ¼¡¦Æï¸«¥ë¥«Ìò¤òÌ³¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û