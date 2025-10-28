吉谷彩子、色白美肩際立つキャミ姿公開「火照ってて可愛い」「整ってますね」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の吉谷彩子が10月27日、自身のInstagramを更新。サウナ上がりの美しい姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳ビズリーチ美女「火照ってて可愛い」サウナ後のキャミ姿
吉谷は「サウナ」とつづり、サウナから上がった様子を公開。キャミソールから見える色白な肩や、スラリとした二の腕のラインが際立つショットとなっている。
この投稿に「可愛い」「気持ちよさそう」「火照ってて可愛い」「整ってますね」「表情に癒やされる」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉谷彩子、サウナ後ショット公開
◆吉谷彩子の投稿に反響
