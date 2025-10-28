『愛の不時着』ソン・イェジン、夫ヒョンビンに惚気全開？インスタ副アカ復活後の投稿が話題【PHOTO】

女優ソン・イェジンが、突然の削除から復活したインスタグラム“サブアカウント”で惚気投稿をして話題だ。

ソン・イェジンは10月27日、自身のインスタグラムサブアカウント「＠yejinfoot_official」を更新。

多彩な表情の絵文字とともに「ついに私のアカウントが復旧しました。時間かかったなあ…たくさん投稿しなきゃ」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、「イェジン」や「ヒョンビン」と書かれ、ハートマークが描かれたお菓子が3枚並んでいる。どうやら自身の主演映画『仕方がない』（原題）の舞台挨拶で配られたお菓子のようで、「『仕方がない』の舞台挨拶で、ソンミン先輩が探してくれた“イェジン”、そして広報チームが見つけてくれた“ヒョンビン”」とソン・イェジンは伝えている。

（写真＝ソン・イェジンのサブInstagram）

自身と夫ヒョンビンの名前を並べ、間にハートマークを入れることで“夫婦愛”を示したソン・イェジン。アカウント復旧後最初の投稿から仲睦まじい様子を披露し、多くのファンをほっこりとさせていた。

ソン・イェジンは今年6月にサブアカウントを開設し、何気ない日常や育児の様子を投稿してきた。ところが、8月末に突如アカウントが削除されたことが判明し物議を醸した。当時、所属事務所MSteamエンターテインメントの関係者はソン・イェジン本人が自主的に削除したものではなく、事務所内でも具体的な原因が把握できていないと伝えていたが、削除から約2カ月で復旧に至った。

（写真提供＝OSEN）2019年、『愛の不時着』制作発表会でのヒョンビン（左）とソン・イェジン

なお、ソン・イェジンは2022年に俳優ヒョンビンと結婚し、翌年息子を出産。最近ではパク・チャヌク監督の新作映画『仕方がない』で結婚後初めてスクリーンに復帰し、俳優イ・ビョンホンと共演した。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。