TOMORROW X TOGETHER、日本でキャリアハイ更新！13作連続オリコン1位の快挙達成

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本でキャリアハイを更新した。

【写真】ボムギュ、大阪散策SHOTがまるでMVと話題！

10月28日、オリコンの記事によると、TOMORROW X TOGETHERの日本3rdフルアルバム『Starkissed』が、発売初週に31万8000枚を売り上げ、最新の「週間アルバムランキング」（11月3日付／集計期間：10月20日〜26日）で1位を獲得した。

これはグループ史上、オリコンにおける自己最高の週間売上記録である。これまでの最高記録は、今年7月に韓国でリリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』の30万4000枚だった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

また、TOMORROW X TOGETHERは、海外アーティストとして初めて13作連続でオリコン週間アルバムランキング1位を記録するという快挙を達成した。彼らは2020年の『The Dream Chapter: ETERNITY』で初めて同チャート1位を獲得し、2022年の『minisode 2: Thursday's Child』以降は“連続1位最多記録”を持つ海外アーティストとして、作品を出すたびに自己記録を更新している。

新アルバムのタイトル曲『Can’t Stop』への日本のファンの反応も熱い。この楽曲はリリース直後にオリコン「デイリーデジタルシングルランキング」（10月20日付）で1位を記録した。さらに彼らは、テレビ朝日「MUSIC STATION」やNHK「Venue101」など、日本の主要音楽番組に出演し、『Can’t Stop』のパフォーマンスを披露。エネルギッシュで繊細なステージが視聴者の心を掴み、日本のファンから絶賛を受けている。

また、新作への熱狂は11月から始まる日本ツアーにも繋がる見通しだ。TOMORROW X TOGETHERは、4度目となるワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 」の一環として“日本5大ドームツアー”を開催する。ツアーは11月15日・16日の埼玉公演を皮切りに、愛知（12月6日・7日）、福岡（12月27日・28日）、東京（2026年1月21日・22日）、大阪（2月7日・8日）まで、全5都市10公演にわたり開催される。

（記事提供＝OSEN）