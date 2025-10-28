イーロン・マスクがWikipediaより優秀と豪語する百科事典サイト「Grokipedia」が一般公開される、Wikipediaから丸ごとコピーした記事も多数
イーロン・マスク氏が率いるAI企業「xAI」が開発を進めていた百科事典サイト「Grokipedia」が一般公開されました。マスク氏はGrokipediaがWikipediaより優れているとアピールしていますが、公開されている記事の中にはWikipediaから丸ごとコピーした記事も多数含まれています。
Grokipedia
https://grokipedia.com/
We are building Grokipedia @xAI.
Will be a massive improvement over Wikipedia.
Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
そして、2025年10月28日にGrokipediaのバージョン0.1がリリースされました。マスク氏は「バージョン1.0では10倍良くなるが、バージョン0.1の時点でもWikipediaより優れている」と豪語しています。
https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.
Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
実際にGrokipediaを使ってみます。トップページは画面中央に検索バーが配置されたシンプルな構成で、画面下部には88万5279本の記事が公開中であることが記されています。ちなみに、記事作成時点のWikipediaの総記事数は6567万3838本で、英語版だけでも707万624本の記事が公開されています。
記事作成時点では日本語に対応していないので、英語の記事を検索してみます。検索欄に「japan」と入力してから「Japan」をクリック。
日本について解説する記事が表示されました。ページ最上部には「Grokによって10時間前にファクトチェックされた」と書かれています。
文章内には参考文献を示す数字が記されており、数字にマウスカーソルを合わせると参考文献へのリンクが表示されます。
また、テキストを選択すると「コピー」「Grokに聞く」「この内容は間違っている」という3種のボタンが表示されます。
他にも検索してみます。これは岐阜県のページ。
画面最下部にはWikipediaの記事をもとに作成した旨が記されています。
英語版Wikipediaの岐阜県の記事を確認したところ、本文の内容がまったく同じでした。
いろいろ検索してみたところ、「宮崎県」「大分県」「たこ焼き」「お好み焼き」「Firefox」「GIMP」など多数の記事がWikipediaと同一の内容でした。また、Grokipediaは日本語に対応しておらず、文章や表は表示されるものの画像が表示されません。このため、日本のユーザーがWikipediaではなくGrokipediaを使うメリットは今のところないです。