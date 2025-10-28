正午前の名古屋市内は、多少雲が出ていますが、概ね晴れています。この時間の気温は17.7℃、風速5.9メートルと風が強めに吹いています。

【写真を見る】名古屋･岐阜･津の予想最高気温は19℃ 東海地方の平野部は概ね晴れるも強風に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/28 昼）

午後の天気です。山間部は雲が多くなりますが、平野部は雨の心配はほとんどなく概ね晴れるでしょう。洗濯物は良く乾きますが風が強い状態が続くので、飛ばされないようにしっかり止めて干してください。

予想最高気温は名古屋・岐阜・津で19℃と、20℃を下回る所が多いでしょう。高山は、きのうより5℃も低い13℃までしか上がらない見込みです。



各地で、夜は一気に気温が下がり寒くなりますので、服装選びにご注意下さい。

【週間予報】

あさって木曜まで、晴れる所が多くなりそうです。金曜日は天気が下り坂で、土曜日にかけて雨が降り、雨脚が強まる所がある見込みです。



冷え込みのピークはあさって木曜で、最低気温が名古屋で10℃、岐阜で9℃と、一桁まで下がる所があるでしょう。