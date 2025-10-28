【擁護】はなんて読む？中学校で習う漢字です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「擁護」はなんて読む？ 一見難しそうな漢字の並びですが、「擁」は中学で習う常用漢字、「護」は小学校で習う漢字です。 読み方を耳にしたことがある、という方も多いはず……。 さあ、あなたは思い出せるでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ようご」でした！ 擁護とは、危険などから対象をかばって守ることをいいます。 「人権擁護」などと使われているのを、目にする機会もあるのではないでしょうか。 「擁」という字の音読みは「ヨウ」で、この字には抱きかかえる、周囲から守り支えるという意味があります。 また、「護」の音読みは「ゴ」で、こちらの字にはかばい守るという意味がありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部