【擁護】はなんて読む？中学校で習う漢字です！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「擁護」はなんて読む？
一見難しそうな漢字の並びですが、「擁」は中学で習う常用漢字、「護」は小学校で習う漢字です。
読み方を耳にしたことがある、という方も多いはず……。
さあ、あなたは思い出せるでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ようご」でした！
擁護とは、危険などから対象をかばって守ることをいいます。
「人権擁護」などと使われているのを、目にする機会もあるのではないでしょうか。
「擁」という字の音読みは「ヨウ」で、この字には抱きかかえる、周囲から守り支えるという意味があります。
また、「護」の音読みは「ゴ」で、こちらの字にはかばい守るという意味がありますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部