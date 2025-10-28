運動会でまさかの号泣！「なんでうちの子だけ…」ママの悲鳴に反響続々【ママリ】
「なんでうちの子だけ…」運動会で大号泣！ママ友にもドン引きされた…吐きだし投稿にコメント続々
©ママリ
先日子供の運動会で泣いてしまいました。
感動とかではなく辛くてです。
プレ幼稚園に通っていて、プレの種目で参加しました。
息子は発達グレーなのですが皆が普通にできてることが本当にできなくて現実を目の当たりにしてきつかったです。
親子競技は一切やらず、かと思えば後半テンションが上がってそこら中を走り回り...
集合写真も1人だけ写れませんでした。
走り回りたくて暴れる息子をカメラの邪魔にならないよう抑え付け...怒って奇声をあげるしで皆普通にカメラの前に立ってるのにその対比が辛くて最後逃げ回る息子を追いかけながら泣いてしまいました。
出典：
qa.mamari.jp
運動会は、親が子どもの成長を見る機会でもあります。普段、家での様子しか知る機会がないと子どもがどれだけ成長しているのかがわかりにくく感じることがあります。しかしそれも、運動会を通して他の子どもたちの中で過ごす子どもを見れば、成長度合いもわかりやすいですよね。
Ｃさんもその一人で、わが子はどれほど成長しているのかと楽しみにして運動会に参加。しかし、目の当たりにしたのはわが子が周りの子どもたちと比べてできないということだったのです。
親子競技は一切せず走り回るわが子。集合写真にも入れず…子どもを追いかけながら思わず泣いてしまったＣさん。
子どもの成長はさまざまなので、他の子と比べる必要はありません。しかし、他の子は当たり前のようにできていることが、わが子だけができないという状況を見てしまうと、親として不安でいっぱいになってしまう気持ちはわかります。
普段はわが子とのみ接していれば自然とそれが基準になるので、他の子の様子を見て初めて自分が思っていた普通が周りとずれていたといった気持ちにもなりやすいのかもしれません。
ママ友にドン引きされたと思うとつらい
終了後は逃げるように帰りましたが、泣いてることに気づいた先生にフォローされ、1人の保護者にも大丈夫ですか？と声をかけられ💦
良い大人が泣いてしまって恥ずかしいし、皆楽しく参加してるのに申し訳ない気持ちやら...
でも溢れてくる涙を止めることができませんでした。
まだ息子の発達障害を受け入れられていないんだなと実感もしました。
ママ友も私や息子の姿にドン引きしただろうなとか考えてしまって辛いです。
出典：
qa.mamari.jp
運動会終了後は逃げるように帰ったCさん。息子や自分の様子を見て、ママ友たちはドン引きしてしまっただろうと思うと、つらくて仕方がないそう。
思いの丈を投稿文にぶつけたCさんですが、この投稿を見た方からは「うちの子なんて、年少の時にかけっこの際、よーいどんで逆走して逃げましたよ！」や「まだまだこれからですよ！」、「集団行動を繰り返す中でたくさん経験を積み、きっと必ずその場にあった行動ができるようになるはずです。」といった暖かいコメントが寄せられていました。
子どもは日々成長するもの。昨日できなかったことが今日突然できることもあるあるですよね。焦らずに見守っていきたいですね。
たった半年で「後悔だらけ」念願のマイホームだったのに
©ママリ
住み始めて半年経つのですが鬱になりそうなくらい落ち込んでいます。
原因は間取りの失敗、敷地内同居、住み慣れない環境の変化です。
敷地内同居は干渉しない義両親で関係は良好なのですが義祖母がいつも目の前の畑で畑仕事してるので外出れば話し掛けられる毎日にストレスで…。住む前はこんな義祖母と思わなかったので本当に敷地内決めた事悔やんでます。
マイホームもいざ住んだら不満だらけで打ち合わせに戻りたい…もうこの家売りたいと思うくらい病んでしまってます💧
旦那の地元なので友達もいない、実家も遠い、知らない環境でいつも子供と一緒にいるだけで産後鬱みたくなってるのもあります😢
マイホームブルー脱出できる方法教えて下さい。
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんは、住み慣れない土地での義家族との敷地内同居でかなりのストレスを感じている様子。住む前はいいと思った家も、実際に住んでみてはじめて分かる不便さがあるようです。
簡単に住み替え等ができないマイホームにまつわる問題、どのような対応ができるのでしょうか。
「私も後悔ポイント盛りだくさん」共感の声
この投稿に対し、ママリユーザーからさまざまな声が届きました。
私もです！！
敷地内同居してしまったこと、土地、間取りなど全て後悔です。
家は3度建てないと…というので仕方ないのかもしれませんが、
敷地内同居してしまった浅はかな自分を責めてます。
出典：
qa.mamari.jp
私もかなり慎重に悩んで考えて(おそらく人一倍)家建てましたが、後悔ポイント盛り沢山です！😭
色や外観、間取り、立地も色々です🙌💦
まあでもこれは仕方ない事ですし、それも思い出かな～と🙏
少しでも将来手直したり、代わりに出来ることを妄想してテンション上げてます😅
義親族とのストレスは自分の気持ちをコントロールするしかないと思いますが、慣れたり環境が変わるとまた違うかなと🤔
お子さんが幼稚園に行ったり、パートに出たり、とりあえず今は支援センターなど出掛けるとか🙌
まだ義両親とは良好というのは良いポイントだと思いますよ！
義祖母には最低限挨拶だけしておけばいいですよ🙂
出典：
qa.mamari.jp
私も住んでみて、ここがこうだったら…とか色々気になる事が出てきて好きになれませんでした。
インテリアとか自分の好きな飾りをつけたりしていく事で、少しずつ愛着も湧いてきましたが。
（中略）
なんだかんだ慣れですよね。
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんと同じように後悔しているという声がある一方、インテリアなど自分の好きな部分を取り入れることで少しずつ愛着がわいてきたという声も。
その土地に慣れてくることで自分のお気に入りの場所ができたり、子どもが大きくなることで行動パターンが変わったり、投稿者さんにとって良い変化が起こることを願ってやみません。
「仕事に行くふりをして…」ウソをついて出かける夫、イライラするし悲しい
©ママリ
旦那が仕事に行くふりして映画に行っていました。
これで何度おなじ嘘をつかれていただろう
半休使って帰ってくるからね！でも、フル稼働してるから1時間残業つけて1時ごろ帰ってくるとだけ言って結局映画に行っていました。
映画に行くことを知ったのは財布の中に映画館で買ったレシートやQRの画像があったからです。検索履歴も映画関係だらけでした
12（金）公開する映画があるのは知っていたし旦那は映画好きでよくひとりで映画にいきます
ずっと嘘つかれてるだろうなって分かってて黙ってたんですけど、我慢の限界で今年の初め頃このことについて怒ったところでした
もうしない。ごめんなさい
って言っていたのに
おなじことをまたされていました
疑って財布の中身や携帯を確認したこと、そんなことをした自分も嫌になるしこれからもう旦那のことを信用することは難しそうです
普段育児には積極的でやってくれている方だと思います
みなさんだったらどうしますか？
大雨の中びしょ濡れで歩いて幼稚園に行った子供の姿を見ながら映画を見ていたんだと思うといらついて悲しくて
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんの夫の趣味は映画鑑賞。仕事に行くと嘘をついてまで映画に行くとのこと。この嘘について我慢していたものの、限界が来た投稿者さんは夫に話をし、「もうしない」と謝罪を受けたようです。
しかし、また同じ嘘をつかれていたことが分かり、夫のことを信じることが難しくなったようです。疑って夫の持ち物を勝手にチェックした自分自身のことも嫌になってしまったとのこと。これは悲しくなってしまいますよね。
いつも育児にはしっかり関わってくれる夫でも、同じ嘘を何度もつかれて今後どうすれば良いのか悩んでいる様子です。
嘘は治らない？言い出せないだけ？ママリに寄せられたさまざまな声
もう嘘つくことが治らないんでしょうね😔
ただ映画行くか行かないだけの嘘なら良いのですが、別につかなくても良い嘘を平気でつく人間なので全てが嘘に思えてしまいます‥。
大雨の中びしょ濡れで歩いて子供を行かせる夫って、どこが育児に積極的なんだろうと思ってしまいました💦
たかが映画ごときで子供のことより自分優先ですよね。
嘘が映画のことだけなら私なら治らないと諦めますかね。
どうせまた絶対嘘つくと思うのです、もう映画行ってるのわかってても見て見ぬふり。
この嘘がお金関係とか女関係にまで発展したら離婚します。
出典：
qa.mamari.jp
私だったら…
虚言癖は治らないと思いますが
他に日頃から嘘つかないなら
そしてほんとに一人で行ってたのなら
趣味で、
家族を置いていくことに罪悪感があって言えないだけだと思うから
私にも一人で出かけさせて。
お互いに趣味の時間は必要だから
ちゃんと報連相していこう。
といった話し合いをします
出典：
qa.mamari.jp
ご主人、子供みたいですが怒られると思って映画行ってもいい？って聞けないのかもしれませんよ💧
一度こちらから〇日に公開だね！行ってきてもいいよ☺️って優しく言ってみてはどうでしょうか？
行ってもいいんだ！って分かれば嘘つかないのかなーと思いました🤔
行くこと自体ムカつく！とかそんな感じだと表情にも出てしまうので、行きたいなんて言ったらまた怒らせるなぁ…って感じてこれからもずっと嘘ついて映画に行くと思います😅
出典：
qa.mamari.jp
嘘をつくことが映画だけで、それ以外のことまでに発展しないのであれば、嘘をついて行くものだと諦めるとの声も届きました。お金など大問題に繋がるようなことになれば、話も大きく変わりますよね。
また、嘘をつく理由が家族を置いて自分の趣味を優先することへの罪悪感からなのではないかとの声も。そうであっても嘘をつくことは肯定できるものではありません。しかし、相手に理解してもらえないと思うと、嘘をついてその場を乗り切ろうとすることも…想像できますよね。
寄せられた声にあるように、パパが気分転換に映画に行きたいのであれば、ママにも同じように一人の時間を作るべきですよね。お互いの趣味の時間を大切にするために、相談して連絡をすることが大切です。そうすることで、どちらも嘘をついて出かける理由もなく、どちらも嫌な顔せずに送り出すこともできるはず。
「嘘」はどのような形でも気持ちの良いものではありません。自分の趣味の時間を大切にしたいのであれば、自分のことだけではなく相手のことも考え、嘘はつかずに話し合っていきたいですね。
記事作成: みー
（配信元: ママリ）