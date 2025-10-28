´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö²ÚÀ¯¡×Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡õÁê´Ø¿Þ¡Û
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÄ«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö²ÚÀ¯¡×¡Ê¼ç±é¡§ ¥¤¡¦¥è¥Ë Á´64ÏÃ¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×
17À¤µªÁ°È¾¡¢Ä«Á¯Âè14Âå²¦¡¦ÀëÁÄ¤È¿ÎËÔÂçÈÞ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃäÎ®¤Î²¦½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÄçÌÀ¸ø¼ç¡£²¦µÜ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÂè15Âå²¦¸÷³¤·¯¤«¤éÂè16Âå²¦¿ÎÁÄ¡¦Âè17Âå²¦¹§½¡¤Î¼£À¤¤ò¶î¤±È´¤±¤¿²¦½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî!!
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
»þ¤Ï1608Ç¯¡£Ä«Á¯Âè14Âå²¦¡¦ÀëÁÄ¤Î¼¡ÃË¡¢¸÷³¤·¯¡Ê¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ãä»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç16Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÌÀ¤ËÀµ¼°¤ÊÀ¤»Ò¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Éã¤«¤é¤âÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷³¤·¯¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤°ÛÊìËå¤ÎÄçÌÀ(¥¸¥ç¥ó¥ß¥ç¥ó)¸ø¼ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀëÁÄ¤¬Êø¸æ¡£¼¡´ü²¦¤ÎÍÊÎ©¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä«Äî¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¹üÆù¤ÎÁè¤¤¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¸÷³¤·¯¤Ï¡¢±Ê¾»Âç·¯¤ÈÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò¼é¤ë¤È¿ÎËÔÂçÈÞ¤ËÀÀ¤¤¡¢15Âå²¦¤ËÂ¨°Ì¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢±Ê¾»Âç·¯¤ÏÌµÇ°¤Î»à¤ò¿ë¤²¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ï·Ä±¿µÜ¤ËÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢µÜÅÂ¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿ÄçÌÀ¸ø¼ç¡Ê¥¤¡¦¥è¥Ë¡Ë¤Ï¡¢ÏÁ¹ñ¤Ø¡£ÅÛÎì¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¤ÎÎ²²«¹Û»³¤ËÇä¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÃË¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ôÇ¯¸å¡¢Ä«Á¯ÄÌ¿®»È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢ÁÄ¹ñ¤ËÌá¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¹¾¸Í¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡Ê¥½¡¦¥¬¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤ò¶»¤ËÊú¤¤Ä¤Ä¡¢¸÷³¤·¯¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡È²Ð´ïÅÔ´Æ¡Ê¥Õ¥¡¥®¥È¥¬¥à¡Ë¡É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¤ÏÎ²²«¤Î°Ç¼è°ú¤ò¼ê½õ¤±¤·¡¢¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤È¶¦¤ËÄ«Á¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¤Ä¤¤¤Ë²ÈÂ²¤ÎµØ¤Ç¤¢¤ë¸÷³¤·¯¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè1ÏÃ¡Û
»þ¤ÏÄ«Á¯14Âå²¦¡¦ÀëÁÄ¤Î»þÂå¡£À¤·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¸÷³¤·¯¤ÏÃä»Ò¤Ç¤âÄ¹ÃË¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢16Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÌÀ¤«¤éÀµ¼°¤ÊÀ¤»Ò¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
ÀëÁÄ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡ÈË¾¤Þ¤ì¤¿À»·¯¡É¤È¤·¤Æ¿Ã²¼¤äÌ±¤Î¿®Ë¾¤ò½¸¤á¤ë¸÷³¤·¯¤òÁÂ¤Þ¤·¤¯»×¤¤¡¢À¤»Ò¤òÇÑ°Ì¤·¡¢·ÑÈÞ¤Î¿ÎËÔ²¦¹¡¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿±Ê¾»Âç·¯¤ò¿·¤¿¤ÊÀ¤·Ñ¤®¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÒ¤ä¸÷³¤·¯¤Ï¡¢Ãä»Ò¤Ç¤¢¤ë±Ê¾»Âç·¯¤È¤½¤Î»Ð¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤ËÅ¨ÂÐ¿´¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢·»¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»³Ãæ¤ÇÆæ¤ÎÂ¨¿ÈÊ©¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëÊ¸½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡Ä¡£
¡Ú10·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè2ÏÃ¡Û
¥¤¡¦¥É¥Ã¥¥ç¥ó¤Ï¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿Â¨¿ÈÊ©¤ÎÏÓÎØ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬Í½¸À¼Ô¥Ê¥à¡¦¥µ¥´¤À¤È³Î¿®¤¹¤ë¡£°äÂÎ¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î½ã·ì¤Î¼Ô¤À¤±¤¬¡¢À¤¤Î¼ç¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¸÷³¤·¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀëÁÄ¤Î¿²½ê¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆÇ¤Ë¿¯¤µ¤ì¶ì¤·¤àÀëÁÄ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¸÷³¤·¯¤Ï¡¢ÀëÁÄ¤ò¸«»¦¤·¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»à¤Ë¤æ¤¯ÀëÁÄ¤Ë¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î²¦¤Ï¼«Ê¬¤À¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î×³¤·¯¤¬±Ê¾»Âç·¯¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¿ÎËÔ²¦¹¡¤Ï¡¢¸÷³¤·¯¤òÇÑ°Ì¤Ë¤¹¤ëÌ¿Îá½ñ¤ò½ñ¤¯¤¬¡¢¸÷³¤·¯¤Ï¡Ö±Ê¾»Âç·¯¤ÈÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ò²¦°Ì¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ÎËÔ²¦¹¡¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¡£
¡Ú10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè3ÏÃ¡Û
Â¨°Ì¤·¤¿¸÷³¤·¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î×³¤·¯¤ËËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤«¤ë¡£·»¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¸÷³¤·¯¤Ï¡¢½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÎÈ¿È¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤Î»È¼Ô¤¬¸÷³¤·¯¤ò²¦¤ÈÇ§¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢Î×³¤·¯¤Ë²ñ¤ï¤»¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÎ×³¤·¯¤¬Íð¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼¡ÃË¤Î¸÷³¤·¯¤¬À¤»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Â¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÌë¡¢¸÷³¤·¯¤ÏÎ×³¤·¯¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤ë¡Ä¡£
¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¡£¸÷³¤·¯¤Ï¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÎÈ¿È¯¤ËÁø¤¤¡¢ÌÜ»Ø¤¹À¯¼£¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ï¼ÙËâ¼Ô¤Ï½ÍÀ¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸÷³¤·¯¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¶²ÉÝ¤ÈÅÜ¤ê¤òÊú¤¡¢Â©»Ò¤Î±Ê¾»Âç·¯¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð±é
ÄçÌÀ¸ø¼ç¡¿¥Õ¥¡¥¤¡Ä¥¤¡¦¥è¥Ë
¸÷³¤·¯¡Ä¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó
°½ÍÛ·¯¡Ê¿ÎÁÄ¡Ë¡Ä¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó
¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡Ä¥½¡¦¥¬¥ó¥¸¥å¥ó
¥«¥ó¡¦¥¤¥Ì¡Ä¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ï¥ó
¡Ú±é½Ð¡Û
¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å
¡ÚµÓËÜ¡Û
¥¥à¡¦¥¤¥è¥ó
