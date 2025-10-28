快適性や実用性を追求したモデル

マクラーレンのプロダクトにとって、GTシリーズはやはり異色の存在なのだろうか。

ちなみに現在GTシリーズを担っているGTSは2023年12月に発表されたもので、これはそれまでのGTを大幅にアップデートすることで、その魅力をさらに高めたモデルだった。



グランドツアラーとしてのキャラクター、快適性や実用性を追求した『マクラーレンGTS』。 マクラーレン・オートモーティブ

マクラーレンはそれを、750Sやアルトゥーラといったスーパーカーシリーズが持つパフォーマンスはそのままに、さらにGT（グランドツアラー）としてのキャラクター、すなわち快適性や実用性を追求したモデルであると説明するが、果たしてそのコンセプトはGTSにどう反映されているのだろうか。

GTSと対面してまず感じるのは、やはりそのエクステリアデザインの秀逸さだ。基本的なシルエットは前作のGTからそのまま受け継がれてはいるものの、マクラーレンはこのGTSではフロントバンパーのエアインテークを拡大したほか、リアフェンダーにもより効率的なエアの導入を目的に新デザインのインテークを装備。

これらの新たなディテールによってGTSのエクステリアはさらにスポーティな、そしてもちろんより高い機能性を得ることになった。フロントノーズからボンネット、そしてルーフ、リアハッチを経てテールへと連続する流麗なラインは、あたかもエアの流れを可視化したかのような美しさだ。

日常の使い勝手でも十分な性能

これもまた機能的に、そしてGTらしくラグジュアリーな雰囲気に仕上げられたコクピットも、GTSが大きな魅力とするところだ。試乗車のインテリアは『テックラックス』と呼ばれる仕様だったが、そのクオリティに不満を唱えるカスタマーなど存在するはずもない。

ドライバーズシートとパッセンジャーシートの背後には、420L分のカーゴスペースが備えられ、そこへのアクセスはオートマチックでのオープン&クローズが可能なリアハッチで簡単に行うことができる。さらにフロントには150Lの容量を持つトランクルームも備わるから、日常の使い勝手という点でもこのGTSは十分な性能を秘めているのだ。



フラットな乗り心地を実現してきたことに、改めて感動させられた。 マクラーレン・オートモーティブ

GTSに使用されるカーボン製のモノコックタブは、『モノセルII-T』と呼ばれるもので、これにプロアクティブダンピングコントロールサスペンションを組み合わせることで、驚くほどに快適なライド感を演出している。

このGTSにはフロントに20インチ径、リアに21インチ径のタイヤが装着されるが（750Sやアルトゥーラは、ともに前後それぞれ19インチ径、20インチ径の設定）、それでもなおここまでフラットな乗り心地を実現してきたことには改めて感動させられた。これらならば長時間の移動も苦にはならないだろう。

どの速度域でもストレスを感じさせない加速

ミドシップの4L V型8気筒ツインターボエンジンは、GTSへのアップデートでさらに15psが強化され、最高出力で635psを発揮するようになった。最大トルクの630Nmには変化はなかったが、広範囲で十分なトルクを発揮してくれるこのエンジンはフレキシビリティに富み、どのような速度域からでもストレスを感じさせない加速を可能にする。

組み合わされるデュアルクラッチ式7速SSGの制御も実に見事で、シフトをオートマチックモードに委ねていても、加速を必要とする時などにはアクセルを踏み込めば瞬時に適切なギアへのシフトダウンが実行される。



どのような速度域からでもストレスを感じさせない加速を可能にする。 マクラーレン・オートモーティブ

『コンフォート』、『スポーツ』、『トラック』のモード選択をパワートレーンとシャシーの各々で行えるのは、GTSがマクラーレンのスーパースポーツとしての血統を受け継ぐモデルであることの証明でもあるが、今回のドライブ中にあえて選択してみたトラックモードでの走りは、まさにスーパースポーツのそれにほかならなかった。

0→100km/h加速で3.2秒、最高速では326km/hを誇るマクラーレンGTS。それはもしかすると現在のマクラーレンのプロダクトの中では最も魅力的な存在なのではないか。それは究極のパフォーマンスとラグジュアリーを提供してくれる1台であると断言してもよい。

撮影協力：白糸ハイランドウェイ