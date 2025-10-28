◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が7回の第4打席で同点ホームランを記録し、この試合4打席連続安打となりました。

1点を追う7回、右腕セランソニー・ドミンゲス投手の初球をとらえ、左中間スタンドへ。この日2本目のアーチで試合を振り出しに戻す一発に大谷選手は雄たけびを上げ、球場は熱狂に包まれました。

大谷選手は第1打席、得点にはつながりませんでしたが、ライト線への二塁打を記録。3回の第2打席では、通算221勝右腕マックス・シャーザー投手が投じたインコース高めのストレートをライトスタンドへ運び、ワールドシリーズ2本目のアーチを放ちました。2点ビハインドの5回には、1アウト1塁の場面で左腕メーソン・フルハーチ投手のスイーパーをはじき返し、左中間へのタイムリー二塁打を記録。4安打全て長打と大暴れです。

大谷選手の記録的な活躍に、SNSでは「化け物すぎるわ」「また伝説の日作るんか」「作り話とか越えるレベルで言葉が出ない」と感嘆の声が並びました。