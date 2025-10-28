クマによる人への被害が相次いでいることを受け、秋田県知事が小泉防衛大臣に対し、クマ被害に対する支援のための自衛隊派遣を要請しました。

秋田県 鈴木健太 知事

「全ての県民の皆さんが日常生活に大きな支障をきたしているという異常事態であります。防衛省・自衛隊の力を借りなければ 、国民の命が守れないという状況になっております。ぜひとも防衛省・自衛隊の力を貸していただきたく、きょうは要請にまいりました」

小泉進次郎 防衛大臣

「国民の命と暮らしを守りぬくことを任務とする防衛省・自衛隊としても、与えられた能力と権限を最大限に生かし、秋田県と協力して早急に対応策を練り、安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたい」

小泉大臣はきょう午前、防衛省内で秋田県の鈴木知事と面会し、県内のクマ被害に対する支援要請を受け取りました。

防衛省幹部によりますと、▼派遣する隊員は銃を携帯をせず、▼クマの捕獲に必要な物資の輸送や、▼情報収集などの後方支援を行う方向で検討しています。

午後にも、秋田県側と具体的な支援の内容の調整を始めるということです。