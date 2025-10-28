フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。ジムで、パーソナルトレーニングに取り組む様子を動画で公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「黙々と美しいボディラインを目指して」 パーソナルトレーニングの様子を公開





中川さんは「黙々と 美しいボディラインを目指して じっくりゆっくりなトレーニングでした」とコメントを添えています。





投稿された動画では、中川さんが白いTシャツと紫色のレギンス、黒いスニーカーというスタイルで、トレーニングに取り組む姿が映し出されています。

トレーニングの内容は多岐にわたり、ダンベルを使うなどしています。





ベンチに仰向けになりダンベルを持ち上げるトレーニングも行っています。筋力トレーニングに集中する真剣な表情が印象的です。







中川さんは、マシンを使ったトレーニングにも取り組んでいます。膝をついた姿勢でケーブルを引く動作は、上半身に効果的なエクササイズとして知られています。







中川さんはストーリーズに「集中しているので 一度もカメラを向きませんが・･･笑 ひたすらトレーニングしている様子です」と綴っています。

