東京・表参道の美容室で、女性客にわいせつな行為をしていたとして逮捕・起訴された男が警視庁に再逮捕されました。報道で男の映像を見た別の女性客が被害を申告したということです。

【写真を見る】「テレビで報道を見て私と一緒だと…」美容室のトイレに女性客を連れ込みわいせつ行為した美容師を再逮捕 報道後に15件の被害女性が申し出

不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、東京・表参道の美容室「ELTE」の美容師、藤井庄吾容疑者（33）で先月27日、20代の女性客を施術後に言葉巧みに誘導し美容室の近くにあるマンションの敷地内に連れ込み、わいせつな行為をした疑いがもたれています。

藤井容疑者は、別の女性客（20代）に対して美容室のトイレでわいせつな行為をしたとして今月、起訴されています。

警視庁によりますと、今回の被害者の女性からは「テレビで報道を見て私と一緒だと思った」と相談があったということです。

藤井容疑者の逮捕の報道後、警視庁にはあわせて15件の被害相談が寄せられていて、警視庁は余罪を調べています。