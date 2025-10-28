¡Ú Îé¿¿¶× ¡Û¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖCULEN¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¤¤äÄ©Àï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÎé¿¿¶×¤µ¤ó¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCULEN¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡ÙÆüËÜ¸ø±é¤Î¼ç±é¥¢¥ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCULEN¤Ë¤Ï°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¡¢Áð磲¹ä¤µ¤ó¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îé¤µ¤ó¤ÏÆ±¼Ò½é¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Îé¿¿¶× ¡Û¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖCULEN¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¤¤äÄ©Àï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Îé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢CULEN ¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È»öÌ³½ê½êÂ°¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¤¤äÄ©Àï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢à¡¡¢à¡¡¢à¡¡Îé¿¿¶×¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢à¡¡¢à¡¡¢à
À¸Ç¯·îÆü:12 ·î 2 Æü
½Ð ¿È ÃÏ:ÅìµþÅÔ
¿È Ä¹:170cm
·ì ±Õ ·¿:O ·¿
2009 Ç¯ ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¼óÀÊ¤ÇÆþÃÄ¡£À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£
2019 Ç¯ À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¡£
2025 Ç¯ 8 ·î 10 Æü ¡Ø°¤½¤Íå¾ë¤ÎÆ·/¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È!¡Ù¤Ë¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ ÂàÃÄ¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û