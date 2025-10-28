¡Ö²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×à±ïá¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç²÷²»¶Á¤«¤»¤ë¤«¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÌµ°ÂÂÇ
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦¡Ê28¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇË½¤ì²ó¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï3»î¹ç¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£6·î20Æü¤Ë¤Ï3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3»î¹ç¤Ç11ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡£2023Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂåÂÇ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢µÚÀî²íµ®¤«¤é2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÄÌ»»ÂÇÎ¨4³ä2Ê¬9ÎÒ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¨Àî¹â¡Ê¹áÀî¡Ë»þÂå¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤ÏÃÏÊýÂç²ñ¤Ç½éÀïÇÔÂà¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â¹Ã»Ò±à¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ë½é¤á¤ÆÀ»ÃÏ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¸òÎ®Àï»þ¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¡Ê¹Ã»Ò±à¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½éÀïÇÔÂà¤Ç¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Þ¤À4ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢àÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿áµå¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ø¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¡£