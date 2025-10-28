【同居NG？私、良義母なのに】祖母と母の関係を見続けてきた息子がビシッ＜第20話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第20話 お母さんを大切にして【クミの気持ち】
【編集部コメント】
ナツキくんは子どものころからおばあちゃんとお母さんの関係を見続けていました。どこか無理をしているお母さんに、見て見ぬふりをしているお父さん。好きな人が困っていたら、ナツキくんの言う通り味方になってあげるものなのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
