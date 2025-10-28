4試合ぶり復帰の内田ことこを待っていた異常事態 プロアマ大会の欠場は『権利』ではなく『是々非々』で【現地記者コラム】
7月の「ミネベアミツミレディス」でツアー初優勝した内田ことこが、「マスターズGCレディース」で4試合ぶりにツアー復帰した。9月「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」は2日目に自己ワースト「84」をたたいて、3試合連続の予選落ち。そこから3試合連続で欠場した。
2年ぶりに出場予定だった「日本女子オープン」も休んだ。国内最高峰のメジャーにも出られない事態。切迫した状況に直面していることは容易に想像できた。復帰戦はトータル10オーバーの100位で予選落ち。万全の状態に戻っていないのも明白だった。「扁桃炎になってしまいました。かなり重症でした。ミヤギで予選落ちした日の夜に東京に戻って、救急病院で診てもらいました。そこからマスターズまでクラブは握っていません。というか、まったく動けなかった。疲れやすい、頭が痛い時期がけっこう長く続いていて、それがミヤギのときにピークになってしまいました」取材に応じた内田は欠場した理由を明かし、苦しい状況も説明してくれた。食欲減退もあって、体重は5キロ以上も落ちた。「病院には毎週行っています。だいぶマシにはなってきたけど、体力も、筋力も落ちてしまった。少しずつやっていくしかない。しばらくは様子を見ながら、やっていこうと思っています」。初めて患ったという扁桃炎。調べてみたら、ストレス、疲労などによる免疫力の低下も罹患（りかん）の原因になるというが、猛暑・酷暑の夏場の影響が一気に噴出したかのように、欠場者や途中棄権者が続出する大会となってしまった。異常事態は水曜日のプロアマからだった。欠場が6人出て、途中棄権が2人。欠員が出た場合に備える4人の待機選手だけでは足りなくなり、練習のために会場にいた選手も急きょ駆り出された。内田にとっては、プロアマ大会がミヤギ以来となる18ホールのプレーだった。「少しキツかったけど、最後まで回りたいと思っていた」と話したが、リハビリともいえる不安いっぱいのラウンド。待機選手がいない状況は把握していたようで、「いろいろ大変そうだったから」と、実際はかなり無理をしての完走だったと指摘する関係者もいた。右手首付近を痛めていた櫻井心那はプロアマには出場したが、本戦は欠場に追い込まれた。大会初日には3人がスタート前に出場をキャンセル。すでに2人の欠場者が出ていたこともあって、現地ウェイティングの選手を加えても、108人のフイールドは“定員割れ”の106人でスタートした。さらに、3人の途中棄権が出て、2日目は2サムが5組もあった。20年近く現場でゴルフの取材をしているが、今大会のようなプロアマの大量欠場＆棄権も、虫食い状態の組み合わせも記憶にない。賞金総額2億円の大会で、どうしてこんな事態が起きたのか…。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）はコロナ禍以降、個人情報にかかわるものとして欠場・途中棄権の理由を公表しなくなった。選手個々の情報は今回も伝わってこないが、前代未聞の事態が起きた要因の一つにツアー規定の改定があるのは間違いない。プロアマ大会の欠場及び棄権は、昨年までは2回目から当該試合に出場できなかったが、今年から欠場及び棄権とも3回目からに拡大された。今大会のプロアマには今季2回目の欠場・棄権だった選手も複数いた。昨年までなら起きなかった事態かもしれない。暑すぎた夏の影響で体に変調をきたした選手も多いだろう。異常気象は故障やケガが増える原因にもなる。選手にはありがたい規定の改定だが、JLPGAも今回のような事態が起きることを予測できたはず。待機選手の補充など対応策は講じておく必要があったし、暑さ対策で実施した試合もあった前半と後半で選手が交代する方式を増やすなど、プロアマのやり方も見直す時期が来ていると思う。説明するまでもないが、ツアー規定にあるのは「2回まで休んでいい権利」ではなく「2回まで休める保障」だ。元気なプロアマ欠場者というのも何人も見てきたが、もうそんな時代ではない。ひさしぶりにツアーに復帰した内田も一歩間違えれば、体調が悪化してプロアマだけの出場に終わっていたかもしれない。ルールはルール。だが、本末転倒はいけない。選手たちには「是々非々」の判断をお願いしたい。（文・臼杵孝志）
