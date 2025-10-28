10月28日未明、県内の高速道路を逆走した道路交通法違反の疑いで、埼玉県に住む48歳の会社員の男が現行犯逮捕されました。



逮捕されたのは埼玉県さいたま市の48歳の会社員の男です。

警察の調べによりますと男は、午前0時半ごろ、軽貨物自動車を運転し長岡市を通る北陸道上り線約5．3キロを逆走した疑いが持たれています。

また、逆走で走行中に普通自動車とミラー同士を接触させる交通事故を起こしたということです。

午前0時前に「南魚沼市のあたりで軽自動車が逆走している」と110番通報があり、警察が調べていたところ男の車を発見し中之島見附ICを降りたところで逮捕しました。

逆走の影響で関越道や北陸道の一部区間が一時通行止めになりました。

警察の調べに対し男は、「逆走の認識はない」と容疑を否認しています。

どちらかのPAかSAから逆走した可能性が高いとして警察が詳しく調べています。

