ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡È¸åÇÚ¡ÉÄ¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âº¤¤¡×¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¿´¶¯¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡ªËÌÀî·Ê»Ò¡õÁðÀîÂóÌï¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÌÀî¤ÈÁðÀî¤Ï27Æü¡¢¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊTIFF¡Ë¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ËÌÀî¤Ï½Ð±éºî¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢ÁðÀî¤Ï½Ð±éºî¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê½©»³½ã´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÉÔÆ°»º±Ä¶È¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î»°¸®²ÈËüÃÒ¡ÊËÌÀî¡Ë¤¬µÒ¤Î»ö¾ð¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²ÚÎï¤Ë²È¤òÇä¤ê¤Þ¤¯¤ëÁÖ²÷¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÁðÀî¤Ï¿·¿Í±Ä¶È¥Þ¥ó¡¦¸°Â¼ÍÎ°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤ÏËÌÀî¤¬¡¢¡Ö¤¿¤¯¤ä¡ªµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÌó14Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ½é½Ð±é¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö#M¥¹¥Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢¸åÇÚ¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÁðÀî¤Ï¡Ö»Ð¤µ¤ó¡ª¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¸åÇÚ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÖ¿®¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£ÅÙ¤´ÈÓÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ËÌÀî¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¤¤¤¤¤Í¡£²¿¿©¤Ù¤è¤¦¡ÁËºÇ¯²ñ¤«¤Ê¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¥¿¥¯¤Á¤ã¤ó¤äÄ¶ÆÃµÞ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¿´¶¯¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âºÐ¼è¤é¤Ê¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âº¤¤¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¤®¤å¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
