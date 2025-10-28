前田敦子「人生最後の一冊」、“攻めた”ランジェリー姿など写真集先行カットに反響続々「むちゃくちゃ綺麗」「あっちゃんのスタイルずっと憧れです」 ファンの期待高まる
俳優の前田敦子（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。14年ぶりにして自身にとって「人生最後の一冊」とする写真集（講談社／タイトル未定 2026年発売予定）の発売決定を発表した。投稿には“大人の恋”をテーマに過去最大露出にも挑戦したランジェリー姿などの先行カットも公開し、ファンから熱い声が相次いでいる。
【写真集先行カット】「あっちゃんのスタイルずっと憧れ」「美しすぎ！」“美ヒップ”あらわにベッドに横たわる前田敦子
前田は2005年にAKB48の1期生としてデビュー。AKBの“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして一時代を築いた。グループ卒業後は俳優として新たな道で活躍し、今年芸能活動20周年を迎える。
メモリアルな写真集は、中欧オーストリアのウィーンで撮影を敢行。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろした。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。
投稿では「人生最後の一冊です。楽しみにしてて欲しいな…（ハートマーク）」とファンに呼びかけ、緑のカーテンに寄り添うショットや光に照らされアンニュイな横顔のショット、ベッドに横たわる“攻めた”ランジェリー姿など、魅力が詰まった写真の数々を紹介している。
コメント欄には、「かわいすぎるよあっちゃん どのお写真も素敵です 楽しみにしてるーーー！」「写真集嬉しい〜 あっちゃんのスタイルずっと憧れです 発売が楽しみ」「美しすぎ！」「むちゃくちゃ綺麗だよ めちゃくちゃ楽しみにしてるよ」など、喜びと驚きの声が殺到。「『最後の』って言い切ってるの ちょっと寂しい」と惜しむ声も寄せられる一方で、「絶対買います」など背中を押すコメントも多く、期待の高さがうかがえる。
なお、ネット書店では順次予約受付を開始予定。刊行を記念したお渡し会の開催も予定されている。
