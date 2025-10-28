元子役・小林星蘭の近影にネット衝撃「大きくなったなぁ…」「すてきなお姉さん！」
元子役で俳優の小林星蘭（21）が、31日放送のアニメ『ポケットモンスター』よりタロ役を務めることから、作品公式Xにて写真とコメントが公開された。
【写真】姿が激変！大きくなったね…お姉さん感強い小林星蘭
新章では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。シアノ役は大和田伸也、タロ役は小林星蘭、カキツバタ役は吉野裕行が務める。
タロ役を務める小林は「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」を遊んでいて「そういうのよくないと思います!」という言葉がとても印象に残る大好きなキャラクターだったので、タロの紡ぐ言葉を音にして届ける役目を担わせていただけることとなり、本当に光栄です」と感謝。
「収録を重ねていく度、タロの言う「かわいい」はたくさんの知識が積み重なった上に存在していて、それが本人の魅力に繋がっているんだなと強く感じました。私も改めてポケモンの特徴やバトルについて学びなおしたりしながら、とても楽しく収録させていただきました」と伝えた。
最新ショットも公開され、ネット上では「『大きくなったねぇ…』と、親戚のような心境になるw」「大人になったねー！」「大きくなったなぁ…子役時代知ってるからさ時の流れが早すぎて人様んちの子でかくなるの早いを実感してる」「星蘭ちゃん！すてきなお姉さんになって…！」などと驚いている。
小林は2009年、カルピスのCMでデビュー。同年5月には、『サマヨイザクラ』（フジテレビ系）でテレビドラマ初出演、翌10年9月には『君が踊る、夏』で映画初出演を果たした。11年には人気ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）に出演し、お茶の間に知られる存在に。12年8月には、同じく子役の谷花音（20）とガールズユニット「すたーふらわー」として歌手デビュー。声優としても活躍しており、劇場アニメ『若おかみは小学生！』では主演を務めた。
