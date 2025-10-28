◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席もこの試合2本目となる本塁打を放った。

4―5と1点を勝ち越された直後の7回1死の第4打席、相手4番手・ドミンゲスの初球、97・6マイルの直球をフルスイング。打球が左中間スタンドに着弾すると、大谷はバットを放り投げダイヤモンドを一周しながら絶叫。同点アーチに両拳を何度も握りしめて吠え、ベンチに戻っても雄叫びをあげ続けた。

第2戦の第4打席から5打席連続安打。また本塁打は今ポストシーズン8本目で同一年のPSでは20年シーガーと並び球団タイ記録。PS通算11発目は松井秀喜を抜いて日本選手のPS通算本塁打記録で単独トップに立った。

1試合4安打は今季、レギュラーシーズンでは1度もなく、ポストシーズンでは自身初。また、同一ポストシーズンで2本以上の本塁打を3試合記録した史上初の選手となった。

さらに、1試合4本の長打はワールドシリーズでは1906年ホワイトソックスのフランク・イズベル以来、119年ぶり。記録づくしの一発となった。

上記の記録を自身のX（旧ツイッター）で紹介した大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者は「ちなみに彼は明日投げます！！！」と第4戦で先発登板することも記し、大谷の唯一無二ぶりを改めて称賛した。