◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦にリリーフ登板。WS初登板で、メジャー1年目でのWS登板は、日本投手としては07年の松坂大輔と岡島秀樹（レッドソックス）、昨年の山本由伸（ドジャース）に次ぐ4人目となった。

WS初登板はしびれる場面だった。大谷の本塁打で5―5と同点に追いついた直後の8回。この回から登板した5番手のドライヤーが1死からの連打で一、二塁のピンチを招くと、ロバーツ監督がベンチから出る。場内に「佐々木朗希」の名がコールされると観衆から大声援が沸き起こった。

最初の打者・フランスは内角への97.5マイル（約156.9キロ）の直球で三ゴロ、2死二、三塁と局面を進めたが、続くルークスにはスプリットを連投。5球、スプリットを続け、最後は投ゴロに打ち取った。高いバウンドとなったが、長い右手を伸ばしてキャッチ。一塁まで走り、一塁手のフリーマンへのトスはワンバウンド気味に。危ないプレーに苦笑いだったが、ピンチをしのぐと場内から発生した割れんばかりの「ロウキコール」に包まれた。

ポストシーズンはこの試合まで7試合に登板し、3セーブ1ホールドで防御率1.13と安定感を示す。WS開幕前日の会見では「（先発の）素晴らしい投球が続いているので、プレッシャーもある。打線も点を取ってくれているので、しっかり勝って終わらせないといけないという責任はある」と守護神としての責任感を口にしていた。