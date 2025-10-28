¡Ö°ìµ¤¤Ë½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÊÑ²½¤â¡Ä¡×Æ£°æ²¦ºÂ¤Î3Ï¢ÇÆ¤«¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÃ¥¼è¤« ±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¶É¤ÏÃæÈ×¤ÎÆñ½ê¤Ë¡¿¾´ý¡¦²¦ºÂÀïÂè5¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï10·î28Æü¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¼Ô¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¶É¤Ï¡¢Áê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éÃæÈ×¤ÎÆñ½ê¤ËÆÍÆþ¡£ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ËÂçÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤Î3Ï¢ÇÆÃ£À®¤«¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬Æó´§ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼Æ±»Î¤¬·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª·èÀï¤Ø¡£¾¡¼Ô¤¬²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¿¶¤ê¶ð¤Ç°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ë·èÄê¡£Áê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Ø¤·¼ê¤¬¿Ê¤ß¡¢ÎÏÀï¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¸¦µæ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¿Ê¹Ô¤Ë¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÈøÊâÈ¬ÃÊ¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤â¤ËºîÀï¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï²Ì´º¤Ë·ËÇÏ¤òÄ·¤Í¤ÆÀè¼ê¶Ì¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ëÀÑ¶ËÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢È×¾å¤ÏÃæÈ×¤ÎÆñ½ê¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¼«¿Ø¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¸å¼ê¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾ÈøÈ¬ÃÊ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÊÑ²½¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¿Ê¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ5»þ´Ö¡£
¡ÚÃë¿©¤ÎÃíÊ¸¡Û
Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡¡¾ïÈØÌ¾Êª¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¸æÁ·¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã
¡ÚÃë¿©µÙ·Æ»þ¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡¡2»þ´Ö48Ê¬¡Ê¾ÃÈñ2»þ´Ö12Ê¬¡Ë
¢¤Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¡4»þ´Ö3Ê¬¡Ê¾ÃÈñ57Ê¬¡Ë
