お笑いトリオ、パンサーの向井慧（39）が28日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。左足を骨折したチョコレートプラネット長田庄平（45）について語った。

向井はオープニングトークで、アシスタントのココリコ田中直樹に「『もののけ姫』ってご覧になってますか？」と質問。続けて「『金曜ロードショー』で何度もやってますけど、それが今、IMAXでリバイバル上映やってるんですよ」と、同作の4Kデジタルリマスター版が期間限定で劇場公開されていることを説明した。

向井は前日に池袋の映画館で同作を鑑賞したと報告。「もともとは、チョコレートプラネットの長田君が1週間ぐらい前に『行かへん？』と」と長田から誘いを受けていたものだったが、「『じゃあ月曜日ラジオ終わりで行くわ』と約束してたんですけど。そしたら2日前ですかね、ヤフーニュースで骨折って見て」と苦笑した。

長田をめぐっては、TBS系「SASUKE」の年末特番収録中に左足を剥離骨折したことが発表されており、向井は「慌てて連絡して、『もののけ姫行けるの？』って聞いたら『はってでも行く』って」。半信半疑のまま待ち合わせ場所に向かうと「池袋で松葉づえで立ってたんですよ。そんな見たい？ って」と骨折をおしてまでやってきた長田の執念に大笑いした。

鑑賞前の長田の様子も語り「池袋のデカい劇場で、階段も長いんです。客席数も多いし。そこを松葉づえで一段一段。大変そうでしたよ」。同作に登場するキャラクター、シシ神について「ケガとか治してくれる。おそらくシシ神様のパワーをいただけるというのもあったかもしれないですけど、終わった瞬間に『イテテテテ…』って痛がってました。見るぐらいじゃ治りません」と再び笑っていた。