¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÈïÃÆ¤Î¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¹ßÈÄ¢ªÄ¾¸å¤ËÆ±ÅÀ¡Ö¤Ê¤¼ÂØ¤¨¤¿¡×¥Õ¥¡¥óÅÜ¤ê
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤ËÀèÈ¯¡££µ²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£·£¹µå¡¢£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Æ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°ÛÌ¾¤â¼è¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£µ²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï±¦Íã¤Ø¤Î¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢º¸ÏÓ¤Î¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥Á¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡Ê£±£¶Æü¡áÆ±£±£·Æü¡Ë¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤ò¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¤Û¤É¤Îµ¤Ç÷¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»Ø´ø´±¤¬¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤ò½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢¹ßÈÄ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢àÂçÃ«Éõ¤¸á¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥Á¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢Æó»à¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Óº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀÅ¤«¤ËÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¡£¥«¥Ê¥À¤äÊÆ¹ñÆâ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ï¡Ö¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ê¤¼ÂØ¤¨¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Ï¥í¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥Ð¥«¤À¡£¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Èà£Æ¥ï¡¼¥Éá¤¬Íð¤ìÈô¤Ö¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£Âè£³Àï¤«¤éÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ÏÅ¨ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢Äº¾åÂÐ·è¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£